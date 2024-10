Udo Jürgens war einer der bedeutendsten Sänger, Komponisten und Entertainer im deutschsprachigen Raum. Der gebürtige Kärntner schrieb über 1000 Lieder und verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger. Zu seinen bekanntesten Hits zählen „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Mit 66 Jahren“. Besonders prägend war sein Sieg beim Eurovision Song Contest 1966 mit dem Lied „Merci, Chérie“, das ihm internationale Anerkennung brachte.

Am Sonntag setzte Bürgermeister Christian Scheider im Namen der Stadt Klagenfurt dem Kärntner mit Weltruhm ein gebührendes Andenken und weihte im Beisein vieler ehemaliger Weggefährten und zahlreicher Gäste feierlich die „Udo-Jürgens-Promenade“ am Metnitzstrand in der Ostbucht am Wörthersee, ein.

Regte zu Nachdenken an

In ihren offiziellen Ansprachen hoben Bürgermeister Scheider und Kulturstadtrat Franz Petritz die große Verbundenheit Udo Jürgens zur Stadt Klagenfurt hervor und betonten auch seine zum Teil gesellschaftskritischen Lieder und Texte, mit denen es dem Entertainer gelang, verschiedene Generationen anzusprechen. „Er war ein Musiker, der nicht nur unterhielt, sondern auch zum Nachdenken anregte“.

Unter der witzigen und erfrischenden Moderation von Walter Rubenthaler erfuhren die anwesenden Gäste von Udo Jürgens ehemaligen Freunden und Wegbegleitern wie Beachvolleyball-Ikone Hannes Jagerhofer, „Mr. Cocktail“ Rainer Husar oder Inge Unzeitig sehr persönliche Geschichten und Anekdoten, die die Ehrengäste gemeinsam mit dem Sänger noch immer verbinden.

Sammler

Walter Rubenthaler bat auch „den schnellsten Fotografen von Klagenfurt“, Gert Eggenberger, auf die Bühne, der es sich als Freund von Udo Jürgens zur Aufgabe machte alle seine Langspielplatten, die in einer Vielzahl von Sprachen veröffentlicht wurden, zu sammeln. Bis auf vier oder fünf LPs, auf deren Suche er noch ist, hat er sein Vorhaben schon umgesetzt.

Die musikalische Umrahmung des Festaktes gestaltete E-Boardmuseum-Chef Gert Brix mit einer Vielzahl an Udo-Jürgens-Liedern. Unter den Gästen: Nationalratsabgeordnete Elisabeth Scheucher-Pichler und Vizebürgermeister Alexander Kastner.