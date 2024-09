Ein echter Kraftakt, der mit dem Song begann, der ihren Namen trägt: „Alle Achtung“. Vier Stunden stand die steirische Band beim Heimspiel in Thal auf der Bühne, galt es doch das zehnjährige Jubiläum zu feiern. Das reich war an musikalischen Gratulanten und Gratulantinnen. Wie etwa Caroline Athanasiadis, die Sänger Christian Stani vor drei Jahren bei der „Promi-Millionenshow“ kennen- und schätzen gelernt hat. „Romantisch randalieren“ sang sie gemeinsam mit den Jubilaren – „Quasi das Motto des Abends“, wie die Kabarettistin und Moderatorin hinter der Bühne scherzte. „Es ist eine Band vom alten Schlag. Nicht gecastet, sondern sie haben sich gefunden und sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Und sind live einfach geil“, beschreibt Caroline ihre Bewunderung.

Dieses gemeinsame Bedürfnis ist bei jedem Auftritt spürbar. Fünf Musiker namens Christian, Max, Patrick, Robert und Romina, die miteinander eine Leidenschaft und Vision haben. Deswegen ließ sich auch Paul Pizzera nicht lange bitten. Er sorgte mit der Band bei „Fix net normal“ und „Eini ins Leben“ für viel Energie im Publikum, obwohl kaum Zeit für Proben war. „Wir sind eiskalte Profis“, lachte Pizzera. „Wer probt, ist feig“, schloss sich die Kärntner Formation Matakustix schmunzelnd an, die u. a. ein Kärntner Lied („Auf der Mölltalleiten“) mitgebracht hatte. Alles an diesem Abend machte Sinn, war stimmig und ein freudvolles, ja dankbares Miteinander. Ob mit der Mayerin oder Anna-Sophie oder dem feinen Duo Edmund.

Nein, er moderierte nicht, er sang: Dominic Heinzl mit „Ich nehm dich mit“ © Klz/manuel Hanschitz

Wie auch der erste und einzige Live-Auftritt von Dominic Heinzl. „Alle Achtung“ hatten dessen rund 35 Jahre alte Single „Nimm mich mit“ ausgegraben, mit der Band gab der Society-Veteran sein sympathisches Live-Debüt als Duettpartner von Stani im „Alle Achtung“-Sound. So etwas gibt es eben nur in Thal!

Ein Höhepunkt neben eigenen Ohrwürmern wie „Marie“, „Bowie“, „Sonne aus dem A“ oder „Das wird groß“: die Interpretation des Evergreens „Immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens. „Er hätte in drei Tagen seinen 90. Geburtstag gehabt und wir wollen ihn ehren“, so Stani. Für „Heiße Nächte in Palermo“, das die knapp 1000 Besucher inbrünstig mitsangen und dem sizilianischen Anteil der Band huldigte, war EAV-Mastermind Thomas Spitzer aus dem hohen Norden zurückgekehrt (er arbeitet derzeit mit seiner Nora an einem Europa-Buch mit Reimen).

Tolle Stimmung vor der Kirche von Thal: Concert with Friends zum 10-Jahre-Jubiläum von „Alle Achtung“ © Klz/Manuel Hanschitz

Ein gemeinsames „Live is Life“ mit Opus-Kopf Ewald Pfleger beschloss würdig und mit unverbrauchter Power den besonderen Abend, der auf ORF On abrufbar ist. Stanis Resümee: „Vor zehn Jahren haben wir an diesen Moment geglaubt und jetzt ist er Wirklichkeit geworden!“ Und über Thal leuchtete der Pop-Himmel Österreichs. Wo die nächsten Hits im Entstehen sind.

Die Band kurz vor dem Auftritt hinter der Bühne: Es folgte ein Kraftakt von vier Stunden © Klz/Manuel Hanschitz

Am 28. September gibt es nach dem Concert with Friends ein Dacapo von „Alle Achtung“ in Thal zum 10-Jahre-Jubiläum, diesmal u. a. mit Klimmstein und Julia Kautz. Einlass ab 14 Uhr. Und „Alle Achtung“ sind auch Gäste bei „125 Jahre Orpheum Graz – das Hausfestival“ am 26. Oktober.

Thomas Spitzer würgte wieder einmal seine Gitarre: „Heiße Nächte in Palermo“ © Klz/Manuel Hanschitz

Ein Abend unter Freunden und für Freunde von „Alle Achtung“, hier mit Caroline © Klz/Manuel Hanschitz

Thommy Ten & Amélie van Tass gratulierten auch, war „Alle Achtung“ doch auch ihre Hochzeitsband im Juli © Klz/manuel Hanschitz