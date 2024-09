Wo vor zehn Jahren alles begonnen hat, wird am Wochenende ganz groß gefeiert: Am Platz bei der Kirche in Thal feiern Alle Achtung ihren zehnten Band-Geburtstag und damit auch eine weite Reise von der kleinen Indie-Band zu einem der erfolgreichsten Musikprojekte Österreichs – der Hit „Marie“ wird nach wie vor auf und ab gespielt und wurde sogar international mehrfach gecovert. Beim Geburtstagsfest stapelt der Untertitel „Konzert mit Freunden“ tief: Paul Pizzera, Edmund und Anna-Sophie sind etwa dabei. „Das Besondere ist, wir geben die Band und unsere Gäste singen und spielen dann mit uns ihre größten Hits“, freut sich Sänger Christian Stani. Für Freitag sind die Plätze übrigens schon fast ausverkauft, für Samstag gibt es noch Restplätze.

Zwei absolute Musiklegenden sind dabei

Nun sind auch noch zwei weitere Top-Künstler dazu gekommen: Ewald „Sunny“ Pfleger von Opus und Thomas Spitzer von der EAV – also zwei absolute österreichische Musiklegenden. Über Spitzers Songauswahl freuen sich die Bandmitglieder Romina und Dotti Denaro ganz besonders, kommen die Geschwister doch selbst aus Sizilien: Das EAV-Urgestein will mit „Heiße Nächte in Palermo“ für eine heiße Nacht in Thal sorgen. Das Einstudieren des Songs wird für die Band im Übrigen nicht sonderlich schwierig sein, haben sie den Titel doch schon einmal für Radio Niederösterreich performt. Sänger und „Rampensau“ Chris Stani freut sich auch schon sehr darauf: „Wir haben uns schon öfter mit Thomas Spitzer getroffen und uns immer super verstanden. Er ist ein absolutes Universalgenie und wir sind glücklich, dass er beim Heimspiel mit uns auf der Bühne steht.“

Mindestens ebenso sensationell ist der Auftritt von Ewald „Sunny“ Pfleger, auch wenn er „nur“ aus der Nachbargemeinde stammt: Das Opus-Mastermind wird das große Finale der Show bestreiten, indem er mit Alle Achtung und allen Stargästen gemeinsam den steirischen Welthit „Live is Life“ spielen wird. Stani dazu: „Sunny Pfleger und Opus sind absolute Legenden. Dass er mit uns spielt, ist eine große Ehre.“

TV-Übertragung im ORF

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Insgesamt 50 Songs muss die Band für das Heimspiel einstudieren. „Eine Mammutaufgabe, es hat aber auch viel Spaß gemacht und wir sind schon richtig heiß auf die Show“, erzählt Mastermind Max Bieder.

Für alle, die nicht dabei sein können – oder es sich noch einmal anschauen wollen, überträgt der ORF das Konzert am Freitag zwei Stunden lang zeitversetzt im Nachtprogramm von ORF 1. Regie führt Roland Schupfer. „Das ist ein echter Ritterschlag und eine Würdigung von Alle Achtung und der heimischen Musikszene“, freut sich Bandmanager Andreas Mauerhofer.

