Mehr Frauen auf Bühnen, das ist das Ziel von wakmusic. „Wenn Frauen auf der Bühne immer noch eine Seltenheit sind, dann läuft halt einfach was falsch“, bringt Lorena Valta auf den Punkt, was viele Frauen in der immer noch männerdominierten Musikszene denken. Ob in der Technik, an der Bar oder auf der Bühne, meistens sind es Männer. Nicht so bei wakmusic. Nach 20 Jahren Vereinsgeschichte halten mehr Frauen als Männer den Laden am Laufen und von den vier Zweigvereinen leiten drei Frauen jeweils einen: Lorena Valta den Club Wakuum, Tina Podrepsek das Grieskram Festival und Jeannine Pichler Cultura Rustica. Gemeinsam mit ihren Teams sind sie für über 170 Veranstaltungen verantwortlich – ehrenamtlich.