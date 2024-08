Von der Kinderdarstellerin im Fernsehen über den Journalismus auf die musikalischen Bühnen des Landes. Das ist der Weg von Resi Reiner. Die 28-Jährige die ihrer Kinderstube Graz mittlerweile in Richtung Bundeshauptstadt entflohen ist, durfte unlängst am Donauinselfest aufspielen. Ihr Plan war die Musik aber nie. „Ich habe Leute in meinem Umfeld die das schon ihr Leben lang machen wollten, deshalb hatte ich lange das Gefühl als dürfte ich das gar nicht machen, weil ich es erst spät entdeckt habe“, sagt die Steirerin.