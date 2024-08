Feuer machen, Knoten binden, Axt schwingen - all das kann man bei der Survival-Trainerin Evi Schmidt lernen. Dabei geht es der Grazerin gar nicht nur um das Überleben in der Wildnis, zumindest nicht direkt. Viel wichtiger ist es ihr, die Frauen durch ihr Training zu „empowern“. „Es geht nicht darum, am Ende des Tages 14 verschiedene Knoten binden zu können”, sagt sie. „Vielmehr möchte ich einen Raum schaffen, in dem Frauen sich nicht zurückhalten müssen und selbst Hand anlegen können.” Deshalb bietet die 39-jährige Survivaltrainings speziell für Frauen an - als einzige in Österreich.