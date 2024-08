Erika Strohrigel: „Wenig Alkohol trinken und viel schlafen, dann wird man 108 Jahre alt!“

Interview. Am Sonntag feiert Erika Strohrigel ihren 108. Geburtstag. Damit ist sie offiziell die älteste Steirerin. Geboren 1916 in Preßguts, erinnert sich die Hartbergerin an den Einmarsch Hitlers, ihre schönsten Lebensjahrzehnte und daran, was in ihrem Leben tatsächlich von Bedeutung war.