Begonnen ha alles vor 50 Jahren, als Bernd Prettenthaler mit 13 Jahren sein erstes Festival besuchte. „Durch Musik und Tanz kann vieles geschaffen werden, was man sonst nicht zuwege bringt“, weiß der Musiker und Landwirt aus Stiwoll, der bis zu seiner Pensionierung im Herbst 2022 als Musikschullehrer in Ligist tätig war. 1994 setzte er nach einer Südamerika-Reise den Entschluss, in der Steiermark die Völker der Erde zusammenzubringen und gründete das Volkskulturfestival „Folklore Global“, das mit Musik- und Tanzgruppen 1995 erstmals ausgetragen wurde und alle zwei Jahre stattfindet.