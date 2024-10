Schlechte Noten oder unzufriedenstellender Lernerfolg müssen kein Grund zur Sorge sein. Mit dem AK-Lerncoaching wird eine kostengünstige und effektive Möglichkeit geboten, um Lernlücken zu schließen und den Schulstoff aufzuarbeiten. „Laut aktuellen Studien belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für Nachhilfe in Kärnten pro Kind und Jahr auf rund 740 Euro, insgesamt sind das 7,7 Millionen Euro pro Jahr. Wenn schon Nachhilfe gebraucht wird, muss sie für alle leistbar sein“, fordert AK-Präsident Günther Goach.

10 Euro pro Fach

In Kooperation mit den Kärntner Volkshochschulen werde das AK-Lerncoaching für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule sowie der AHS-Unterstufe angeboten. Es bietet in allen Bezirken vom 28. bis 31. Oktober eine geblockte Lernhilfe – in Kleingruppen oder Einzeltrainings – für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Dadurch ist es Kindern und Jugendlichen möglich, Versäumtes nachzuholen und Lernlücken zu schließen. Pro Fach beträgt die Einschreibgebühr zehn Euro. Um das Angebot nutzen zu können, muss mindestens ein Elternteil AK-Mitglied sein und das Haushaltseinkommen darf 4500 Euro brutto nicht überschreiten.