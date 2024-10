Es ist so etwas wie politisches Neuland, das Kärnten betreten wird. 44 Jahre liegt die letzte Volksbefragung mittlerweile zurück. Am 7. Dezember 1980 stimmten die Menschen gegen Lifte und Hotels in den Nockbergen. Am 12. Jänner 2025 werden kärntenweit die Wahllokale wieder geöffnet, um den „Willen der Bürger“ abzufragen. Dass FPÖ-Chef Erwin Angerer gegen Windräder in Bergen und auf Almen stimmen wird, ist wenig überraschend. Bei Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist das nicht ganz so sicher. Er beruft sich auf das „Wahlgeheimnis“. Ihm sei es wichtig gewesen, die Befragung zu ermöglichen. Die beiden Fraktionen haben die Befragung über den Kärntner Landtag initiiert.