Nächtlicher Arbeitsunfall in Kärnten: Ein 37-jähriger Arbeiter aus Villach öffnete am Samstag gegen 23.10 Uhr eine Luke in einer Restmüllverwertungsanlage - er tat dies nach einem Brandalarm zur Fehlerbehebung.

Heißer Kalk ins Gesicht geschleudert

Beim Öffnen dieser Luke bekam der Arbeiter heißen Kalk in sein Gesicht geschleudert. Die bereits anwesende Feuerwehr leistete Erste-Hilfe. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.