Das hatten sich die drei jungen Männer wohl auch anders vorgestellt: Gegen 12.30 Uhr verübten drei unbekannte männliche Täter am Samstag in einer Drogeriefiliale im Bezirk Spittal an der Drau einen Ladendiebstahl – sie nahmen mehrere hochpreisige Parfums mit und flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei.

Diebstahl, weil das Geld ausging

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Täter in einem dunklen Pkw im Stadtgebiet von Spittal an der Drau wahrgenommen und angehalten werden. Bei den Insassen handelte es sich um drei Männer im Alter von 17, 19 und 21 Jahren aus Klagenfurt bzw. dem Bezirk Villach Land.

Der 21-jährige Mann war sofort geständig, dass er allein für den Diebstahl verantwortlich sei. Als Motiv für die Tat gab er an, sein wöchentliches Bargeldlimit aufgebraucht zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht die Anzeigeerstattung an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.