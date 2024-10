Wenn es „da unten“ kracht, sind sie zur Stelle: In Österreich sind Grubenwehren für das Rettungswesen in Bergwerken zuständig. Die Aufgaben sind im Ernstfall herausfordernd, deshalb finden regelmäßig Übungen statt. Die jährliche österreichweite Hauptübung wandert von Jahr zu Jahr. Heuer wurde sie in Bad Bleiberg in Kärnten durchgeführt.