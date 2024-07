Alexander Egger führt erfolgreich einen Elektrobetrieb – aber viel lieber ist er Winzer. Gastro-Legende Christian Kaufmann ist eigentlich schon im Ruhestand – aber viel lieber serviert er den Gästen das Beste vom Besten. Die gemeinsame Leidenschaft ließ die beiden nun für einige wenige laue Sommertage eine Mini-Buschenschank am „Weingut Sternberg“ bei Velden eröffnen.

In dieser tischen sie nun Eggers Weine, Speck vom Duroc-Schwein und hausgemachte Topfen-Variationen auf. Die Adresse Feldweg 2 wurde so zum Pilgerweg für Feinspitze bäuerlicher Gustostückerln. An den ersten Abenden ließen sich Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig, „McDonalds“-Aussteiger Reinhard Krämmer, Mittelschul-Direktorin Petra Krämmer, Ex-KTS-Direktor Gerfried Pirker, Urlaubsprofi Thomas Rupperti, Medikus Jörg Heindl und Unternehmer Manfred Altmann von Christian und dem Egger-Clan Alexander, Gattin Petra und Tochter Sofia kulinarisch verwöhnen.

Im Amphoren-Keller lauschten sie Eggers „vinnovativen“ Philosophien. Der Winzer lagert viele seiner Weine in Ton-Amphoren: „Ich fülle diesen Herbst einen Wein ab, den ich zwei Jahren im Stollen von Terra Mystica in Bad Bleiberg reifen lasse. Die Temperatur dort hat im Sommer wie im Winter konstant acht Grad, das ist perfekt.“