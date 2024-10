Im Legoland, im Zoo und auf dem Bauernhof. Moderator Christian Düren verbringt mit den beiden Söhnen (3 und 4) seiner Freundin, der Kärntner Moderatorin Amira Aly, inzwischen auch schon Zeit alleine. Vor allem dann, wenn die 32-Jährige wegen Dreharbeiten von morgens bis abends eingespannt war. „Ich habe wirklich ganz großes Glück mit Christian, er war die ganze Woche mit den Kindern unterwegs“, erzählt sie ihrem Bruder Hima Aly in deren gemeinsamen Podcast „Liebes Leben“ (auf Podimo).

Ein kleiner, klebriger „Unfall“ passierte dem 34-Jährigen aber doch. Bei einem der Ausflüge bekam der ältere der beiden Buben Kaugummi in die Haare, woraufhin Amira Aly ihrem Freund auftrug, ihren Sohn gleich zu einem Barbier zu bringen. Das Ergebnis war ein Topfschnitt, der die Klagenfurterin an Amish People erinnerte. Inzwischen könne sie darüber aber lachen.

Differenzen mit Oliver Pocher

So glücklich wie Amira Aly scheinen aber nicht alle Familienmitglieder zu sein. Laut „Bild“ soll die neue „Ersatzpapa-Entwicklung“ Ex-Mann Oliver Pocher sauer aufstoßen. Laut seinem Umfeld will er sich wiederum in seinem Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ (mit seiner anderen Ex-Frau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden) dazu äußern, dass Christian Düren nun so viel Zeit mit seinen Söhnen verbringt.

Amira Aly spricht über Pocher als „ihr wisst schon, wer“. Genauer gesagt will sie aber gar nicht über den 46-Jährigen sprechen: „Da habe ich wirklich gar keine Lust mehr drauf“, sagte sie. Immer wieder seit der Trennung beschwerte sich die Kärntnerin über fehlende Unterstützung durch den Comedian. Trotz 50:50-Regelung seien die Söhne fast immer bei ihr, zudem habe ihr Ex-Mann seit einem Jahr keinen Kindesunterhalt bezahlt, sagte sie.

Dies sieht Pocher allerdings anders: „In Amiras Wahrnehmung hat sie im Jahr 480 Tage die Kinder, ich vier Stunden“, stichelt er in Richtung seiner zweiten Ex-Frau.