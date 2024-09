Der tosende Applaus, der bei der Hochrechnung um 17 Uhr in der Kärntner ÖVP-Parteizentrale in der Herrengasse, ertönte, war nicht ganz angebracht. Das war gleichzeitig an den Gesichtern der rund 50 Funktionäre abzulesen. Die wirkten wie eingefroren, als alle die Ergebnisse sacken ließen. Partylaune und ein komplett türkis eingefärbtes Kärnten war einmal.