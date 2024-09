Ein Slowene hat sich bei einer Klagenfurter Maschinenverleihfirma zwei Kleinbagger und eine Rüttelplatte für eine inländische Baustelle geliehen, die Geräte aber nicht zurückgebracht.



Der Geschäftsführer der Maschinenverleihfirma zeigte an, dass bereits am 12. September von einem slowenischen Kunden mehrere hochwertige Baumaschinen ausgeliehen und bis dato nicht zurückgegeben worden waren. Der Slowene hatte sich ausgewiesen und behauptet, die Maschinen für eine Baustelle im Bezirk Völkermarkt zu brauchen. Nachdem der Rückgabetermin um mehrere Tage überschritten wurde, überprüfte der Firmeninhaber per GPS den Standort eines der verliehenen Bagger und stellte fest, dass sich der letzte Standort in Ungarn befand. Verliehen wurden zwei Kleinbagger, ein Anhänger für den Transport der Bagger, Zubehör für die Bagger und eine Rüttelplatte. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.

Pensionist betrogen

Ein weiterer Klagenfurter wurde zum Opfer von Betrügern, wie die Polizei nun mitteilt: Ein 81-Jähriger investierte online in eine vermeintliche Anlage-Firma und überwies zwischen März und September 2024 mehrere Geldbeträge. Dem Opfer wurden hohe Gewinne bei geringem Einsatz in Aussicht gestellt. Nachdem das Opfer einen Betrug vermutete, wurden durch ihn vermeintliche Firmen konsultiert, die ihm das verlorene Geld zurückbringen sollten. Bis dato erfolgte keine Rücküberweisung. Schadenssumme beträgt mehrere zehntausend Euro.