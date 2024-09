Die KABEG ist einer der größten Küchenbetreiber in Kärnten. An den fünf Standorten in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, Hermagor und Laas werden täglich rund 5000 Mahlzeiten zubereitet. Allein im Klinikum Klagenfurt werden laut Auskunft der KABEG täglich 350 Kilogramm Gemüse, 350 Liter Milch, 200 Kilo Fleisch, 35 Kilo Butter verarbeitet.