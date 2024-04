Das Klinikum Klagenfurt hat einen neuen medizinischen Direktor. „Hans-Jürgen Gallowitsch ist seit 1992 im Unternehmen tätig. Nach Beendigung der Facharztausbildung für Nuklearmedizin im Klinikum bekleidete er seit 1997 die Position des Ersten Oberarztes an der Abteilung für Nuklearmedizin und Endokrinologie, an der er zwischen 2009 und 2010 auch als supplierender Leiter wirkte“, heißt es in einer Aussendung. Von 2011 bis 2019 war Gallowitsch zusätzlich Vorsitzender der Ethikkommission des Landes Kärnten und von 2021 bis 2024 Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung.

„Ich freue mich auf die Herausforderungen“, sagt der neue Medizinische Direktor, der nun „die Möglichkeit sieht, die Zukunft des Klinikums im Kontext mit der weiteren Entwicklung des Schwerpunktkrankenhauses, den Fachdisziplinen, dem Leistungsangebot und den geplanten Kooperationen sowie den baulichen Maßnahmen mitgestalten zu können.“

Wesentliche Ziele

Die Ziele des neuen Medizinischen Direktors sind insbesondere der Erhalt der ärztlichen Expertise sowie die weitere Entwicklung zur optimalen Versorgung der Kärntner Bevölkerung. Geplant ist weiteres die Intensivierung der Kooperationen mit der Medizinischen Universität Graz sowie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Ganz wesentlich bei allen Maßnahmen ist Gallowitsch die Kommunikation mit sämtlichen Berufsgruppen und Partnern in- und außerhalb des Klinikums. Mit der Schaffung von fachlichen und strukturellen Anreizen, will der neue Direktor aber auch das Klinikum als attraktiven Arbeitgeber positionieren, um die ärztliche Versorgungsqualität weiterhin zu gewährleisten und auszubauen.

Als Ausgleich zu seiner beruflichen Tätigkeit verbringt Gallowitsch Zeit mit seiner Frau Sandra und seinen Kindern. Daneben findet er auch beim Malen, bei der Gartenarbeit oder beim Tennisspielen Entspannung.