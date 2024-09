Spektakulärer Unfall am Mittwochnachmittag in der Gemeinde Velden: Auf einer Baustelle in Auen (Bezirk Villach-Land) war gegen 16 Uhr der Fahrer eines acht Tonnen schweren Baggers mit Erdarbeiten beschäftigt. Aus derzeit unbekannter Ursache gab das Erdreich plötzlich nach und der Bagger stürzte zur Gänze in den Wörthersee.

Baggerfahrer konnte sich retten

Der Baggerfahrer konnte das Arbeitsgerät noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen traten beim Bagger keine Flüssigkeiten aus, es kam daher zu keiner Umweltbeeinträchtigung.

Es standen Kräfte der Rettung und der Freiwilligen Feuerwehren von Velden, Reifnitz und Töschling im Einsatz. Die Bergung des Baggers erfolgt durch eine Spezialfirma.