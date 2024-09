Einen Einsatz der etwas anderen Art hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Maria Elend am Mittwochvormittag zu absolvieren: Alarm wurde ausgelöst, weil sich ein kleines Tier in Notlage befand - und es war wirklich äußerst klein. Ein Kätzchen war offenkundig drei Meter tief in einen Schacht gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Rettung durch Seil

Durch lautes Miauen wurden Nachbarn auf das Tier aufmerksam, sie verständigten infolge die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ). Die herbeigeeilten Kameraden der Feuerwehr Maria Elend nahmen vor Ort ein Seil und hielten es in den engen Schacht - die Hoffnung war, dass sich das Kätzchen am Seil festkrallen könnte.

© FF Maria Elend

Schließlich gelang es dem Tier, sich mit den Zähnen am Seil festzuhalten und so konnten die Kameraden das erschöpfte Fellknäuel unversehrt aus dem Schacht bergen. Das Kätzchen wurde von Mitbürgern entgegengenommen.