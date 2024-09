Das Schicksal jenes völlig geschwächten Syrers, den zwei ältere Flüchtlinge auf ihrem Fußweg über die Karawanken zum Sterben zurückgelassen haben, sorgte im vergangenen März für Aufsehen. Der 14-Jährige war aber nur einer von vielen Flüchtlingen, die in den vergangenen Monaten in Kärnten gefasst worden sind. Insgesamt wurden im Vorjahr 330 geschleppte Personen in unserem Bundesland aufgegriffen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hervor.