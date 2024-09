Die Österreichische Landjugend feiert am Samstag ihren 70er. In Kärnten blickt die Organisation sogar auf 75 erfolgreiche Jahre: „Die Kärntner Landjugend wurde 1949 unter dem Namen „4H-Club“ nach amerikanischem Vorbild von Valentin Deutschmann († 2010) gegründet. Ziel war es, junge Menschen aus dem ländlichen Raum zusammenzubringen, um Arbeit für das Gemeinwohl, die Umwelt, die Kultur und die Heimat zu leisten“, erzählt Andreas Steindorfer, Landjugendreferent in Kärnten.