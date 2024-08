Eine „gmahde Wiesn“ war es für Andreas Haberler (28) und Felix Braunstein (24) nicht: Die beiden zeigten ihr Können, setzten sich im Über(p)flug am Acker gegen 30 Konkurrenten und eine Konkurrentin durch und holten sich den bundesweiten Meistertitel im Pflügen. Der 24-jährige aus St. Margarethen an der Raab, hat sein Talent für die Pflugarbeit erst vor einem Jahr entdeckt: „Der Landesentscheid fand bei uns im Ort statt, da habe ich mich prompt für den Bundeswettbewerb qualifiziert“, sagt Braunstein. Sein Können entwickelt hat der Landwirtschaftsmeister am elterlichen Betrieb mit Legehennen, Mastschweinen, und Ackerbau, an dem er auch hauptberuflich arbeitet.