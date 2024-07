Favoritensieg nennt man das wohl: Vize-Weltmeister Andreas Haberler aus Schildbach im Bezirk Hartberg hat seinen Landesmeistertitel im Pflügen zum dritten Mal verteidigt: Beim Landespflug-Wettbewerb in Hart-Purgstall in Eggersdorf kürte er sich damit zum vierten Mal in Serie zum Landessieger in der Kategorie „Drehpflug Spezial“.