Stau und der Karawankentunnel - diese beiden Wörter sind in Kärnten und bei Urlaubern, die in Richtung Slowenien oder Kroatien fahren wollen, unweigerlich miteinander verbunden. Auch am Samstag staut es sich wieder, es ist mit teils langen Wartezeiten zu rechnen.

Bis zu zwei Stunden Wartezeit

Besonders Urlauber, die sich am Weg zurück aus dem Süden befinden, müssen am Samstagmittag mit Verzögerungen rechnen. Laut Ö3-Verkehrsservice und ASFINAG ist auf der Tauernautobahn bei der Einreise nach Österreich mit Verzögerungen von rund zwei Stunden zu rechnen. Auch bei der Ausreise in Richtung Slowenien muss man mit Verzögerungen rechnen, der Verkehr wird blockweise angehalten.

Stauwochenende erwartet

Schon vor einigen Tagen warnte der ÖAMTC vor einem Stauwochenende. Das Ferienende in Ostösterreich, in einigen deutschen Bundesländern, in Teilen Hollands sowie in der Slowakei wirkt sich im Straßenverkehr aus. Stau-Hotspots sind dabei traditionell die slowenisch-österreichischen Grenzen, vor allem bei Spielfeld und eben vor dem Karawankentunnel. Kürzere Staus werden aber auch über den Wurzen- und den Loiblpass erwartet.

Verstärkt wird die Staulage noch durch verstärkte Grenzkontrollen bei der Einreise von Slowenien nach Österreich, die es aufgrund der aktuellen Sicherheitslage wieder gibt.