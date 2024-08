Der Donnerstag geht als schwarzer Tag in die Kärntner Unfallstatistik ein. Binnen 24 Stunden ereigneten sich gleich zwei tödliche Motorradunfälle in Kärnten: Am Vormittag verunglückte ein 39-jähriger Deutscher auf der Großglockner Hochalpenstraße. Laut Polizei kam der Lenker von der Straße ab, wurde über die Leitschiene geschleudert und stürzte 130 Meter über steiles, felsiges Gelände.

Betroffenheit

Wenig später - am Abend - ereignete sich der nächste tragische Unfall: Dabei starb ein erst 19-jähriger Motorradfahrer aus Kärnten. „Er kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab und fuhr nach 50 Metern frontal gegen einen Baum“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Die Unfallstelle liegt auf der Katschbergbundesstraße in Spittal zwischen Trebesing und Gmünd. Die Unfallursache ist unklar, direkte Zeugen des Vorfalls gibt es keine. Nachkommende Verkehrsteilnehmer alarmierten die Rettung. Das 19-jährige Unfallopfer stammt aus Ferlach, heißt es von der Polizei. Der Tod des jungen Kärntners sorgt für enorme Betroffenheit.

Notruf

Am Tag danach hielt ein Mann mit seinem Motorrad in der Nähe der Unfallstelle an. Er war am Donnerstag zufällig vor Ort: „Als ich hier eingetroffen bin, hatten bereits ein Autofahrer und ein Mopedlenker angehalten und den Notruf abgesetzt. Sie haben mir mitgeteilt, dass unten im Bereich der Böschung ein Toter liegt.“ Laut Polizei verstarb der junge Mann nach dem Crash noch direkt an der Unfallstelle.