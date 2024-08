Eine 22 Jahre alte kroatische Staatsangehörige lenkte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.00 Uhr ihren Pkw auf der Tauernautobahn A10 in Richtung Villach. Im Gemeindegebiet von Rennweg kam sie aus bisher unbekannter Ursache auf der Überholspur ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitschiene und kam am Pannenstreifen zum Stillstand.

Von Autobahn ins Krankenhaus

Sie konnte ihr Fahrzeug selbständig über die Beifahrerseite verlassen und den Notruf tätigen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.