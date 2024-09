Die Fahrradpolizei in Kärnten wird, ebenso wie die Radpolizei in anderen Bundesländern, mit Blaulicht ausgestattet. „Mit der ersten Auslieferung ist jetzt im Herbst zu rechnen“, teilt Kerstin Mitterhuber von der Pressestelle des Innenministeriums mit. Mehrere Blaulichtsysteme wurden getestet, auch der Einsatz eines Folgetonhorns stand zur Diskussion. Jetzt haben die Spekulationen ein Ende. Jedes Fahrrad wird über zwei Blaulichter verfügen. „ Ein zentrales Licht vorne an der Lenkstange und ein zweites Blaulicht – je nach Radmodell – unter dem Sattel auf der Sattelstange oder im Bereich des Gepäckträgers“, heißt es aus dem Ministerium. Sirenen wird es nach derzeitigem Stand nicht geben.