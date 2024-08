Ins Wasser gefallen ist am Donnerstagabend das große Abschlussfeuerwerk bei der 70. Marienprozession am Wörthersee. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte um 22.30 Uhr ein 69-jähriger Motorbootlenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land auf Höhe Maria Wörth mit jenem Floß, das für das Feuerwerk mit einer erheblichen Menge an Feuerwerkskörpern bestückt war und als Abschussrampe der Show fungieren sollte.

Für die beteiligten Hilfskräfte - die Freiwilligen Feuerwehren Reifnitz, Krumpendorf und Pritschitz sowie die Wasserretter aus Krumpendorf, Pörtschach und Klagenfurt - war es kein gewöhnlicher Einsatz. „Es hat wild ausgeschaut: Das Floß war zerstört und das Wasser voll mit Batterien und Rohren vom Feuerwerk sowie Teilen der Plattform“, erzählt Einsatzleiter Friedrich Scheucher, Kommandant der Feuerwehr Reifnitz.

Das Floß wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es sank. Es liegt jetzt rund 100 Meter vor Maria Wörth in einer Tiefe von rund 15 Metern. Der Schwimmkörper besteht aus mehreren Rohren, ist mit einer Holzplattform ausgestattet und wird rund um den See bei Bedarf für Veranstaltungen genutzt. Ob es am Freitag noch gehoben wird, ist unklar, denn die Arbeit muss von einem konzessionierten Unternehmen durchgeführt werden.

Das Motorboot wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. Der 57-jährige Flößer und der Motorbootlenker blieben unverletzt. Ein Alkotest beim Motorbootlenker verlief negativ

Die Marienprozession konnte übrigens fortgeführt werden - vom Feuerwerk einmal abgesehen.