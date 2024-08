Bereits seit vergangenen Sonntag wird eine Kärntnerin (74) am Katschberg vermisst. Die Frau war zur Suche von Schwammerln und Beeren aufgebrochen, jedoch nicht wieder heimgekommen. Von der 74-Jährigen fehlt seitdem jede Spur.

Und das trotz mehrerer großer Suchaktionen seit Montag, wie die Bergrettung Lungau aus Salzburg auf ihrer Homepage berichtet. Am Dienstag suchten 42 Bergretter aus dem Lungau und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Michael und Ramingstein sowie fünf Hundeführer der Bergrettung und ein Hundeführer der Vermisstenhundestaffel nach der Frau. Auch Drohnen, Alpinpolizei und Polizei-Hubschrauberteams waren in dem weitläufigen Gelände unterwegs. „Es gab im Lungau Bezirksalarm für alle Ortsstellen. Wir haben systematisch mit mehreren Trupps das Gebiet durchkämmt“, sagt Hannes Kocher, Bezirksleiter der Lungauer Bergrettung.

Auch am Mittwoch wurde den ganzen Tag nach der Frau gesucht, doch die Vermisste konnte nicht gefunden werden. 16 Bergretter aus Kärnten unterstützen dabei ihre 30 Salzburger Kollegen der Ortsstellen Muhr, Zederhaus, Tamsweg und Mauterndorf. „Das Suchgebiet im Gontal ist sehr weitläufig. Die Wirtin der Pritzhütte gibt uns gegenüber an, dass sie die Frau am Sonntag gegen 11 Uhr gesehen hat. Doch wir konnten sie leider bis jetzt noch nicht finden und müssen wahrscheinlich die Suchaktion wieder erfolglos einstellen“, sagt Kocher.

Am Mittwochabend war es dann leider wieder soweit: Die Suche nach der 74 Jahre alten Kärntnerin musste erneut eingestellt werden. Am Donnerstagfrüh wurde die Suche erneut aufgenommen.