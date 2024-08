Große Sorge um Sänger Andreas Gabalier (39): Der gebürtige Kärntner soll eigentlich am Freitag und Samstag in Kitzbühel vor tausenden Fans auftreten, doch aktuell muss der Musiker in einer Klagenfurter Klinik behandelt werden. Der 39-Jährige kämpft seit einigen Tagen gegen einen viralen Infekt, der ihm Hustenattacken und Stimmprobleme beschert hat.

Behandlung im LKH Klagenfurt

Aufgrund dessen musste sich der Steirer in Behandlung begeben. Gabalier bedankt sich in einem Instagram Posting nun bei seinen Ärzten aus dem Landeskrankenhaus Klagenfurt, die dortige HNO-Abteilung hätte den Sänger unterstützt. „Dank eurer Hilfe hoffe ich das bevorstehende Konzert spielen zu können! ...wenn vielleicht auch noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie...ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben“

Werden Auftritte stattfinden?

Noch ist unklar, ob die Konzerte in Kitzbühel überhaupt stattfinden können, Gabalier bittet seine Fans um Verständnis. Bei dem Event am Freitag würde er gemeinsam mit „The BossHoss“, Gregor Meyle oder Thorsteinn Einarsson auf der Bühne stehen. Am folgenden Tag würde er unter dem Motto „Der Dirndl-Wahnsinn geht weiter!“ performen.

Bleibt zu hoffen, dass der 39-Jährige bis dahin wieder fit ist und für seine Fans singen kann. Die Anhänger des selbsternannten „Volks Rock-‘n‘-Rollers“ senden ihm bereits im Vorfeld zahlreiche Genesungswünsche. „Keine Sorge, Kitzbühel ist absolut textsicher! Diesmal übernehmen wir und du schonst dich. Gute Besserung“, ist unter dem Posting zu lesen.