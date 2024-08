Eskaliert ist am Donnerstagfrüh ein Streit in der Klagenfurter Innenstadt: Gegen 5:.30 Uhr traf ein schwer betrunkener Klagenfurter (34) in der Herrengasse auf drei ihm unbekannte junge Männer im Alter von 16, 18 und 20. Für den Nachweis des Alters beim Kauf von Zigaretten aus einem Automaten, bat er die Männer um die kurzzeitige Verleihung ihrer Bankomatkarten. Er besitzt eine solche Karte nicht, gab der 34-Jährige an.

Weil keiner der Männer ihm eine Bankomatkarte leihen wollte, kam es zu einem Streit. Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich in weiterer Folge in die Nähe der Wohnung des 34-Jährigen. Der verschwand plötzlich in seinem Wohnhaus, kam mit einer Gasdruckpistole bewaffnet wieder vor die Tür und bedrohte damit die Männer.

Eine Polizeistreife, die zu dieser Zeit im Bereich der Herrengasse unterwegs war, sah den bewaffneten Mann. Die Polizisten forderten den 34-Jährigen auf die Schusswaffe niederzulegen, was dieser auch tat. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Drohung und nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt. Die Gasdruckpistole wurde sichergestellt. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt.