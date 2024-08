Ein Pole (24) fuhr am Mittwoch gegen 17.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol, von Mittersill kommend in Richtung Lienz. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 24-Jährige in einer Rechtskurve innerhalb einer Lawinengalerie über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit zwei entgegenkommenden Motorradlenker zusammen. Durch die Kollision kamen die beiden Motorradlenkern, ein 57-jähriger Österreicher und eine 53-jährige Österreicherin, zu Sturz und erlitten schwere Verletzungen.

Die beiden Verletzten wurden nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber und der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Felbertauernstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.