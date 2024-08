Großer Tag für Verleger-Legende in Kärnten: Im Schloss Drasing in der Gemeinde Krumpendorf verlieh Landeshauptmann Peter Kaiser am Mittwoch dem Verleger und Herausgeber Christian Mucha anlässlich seines 70. Geburtstages das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Kaiser überraschte Jubilar

In seiner Ansprache hob der Landeshauptmann die Verdienste Muchas für das Bundesland Kärnten hervor: „Christian Mucha hat mit der Sanierung von Schloss Drasing ein Stück Kärntner Kulturerbe für die Nachwelt erhalten. Er hat Kärnten stets als seine Wahlheimat bezeichnet. Er hat für das Land viel Gutes getan und nun ist es Zeit, dass das Land danke sagt“, betonte Kaiser und überreichte dem sichtlich überraschten Jubilar, unter tosendem Applaus der zahlreichen Festgäste, das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

„Retter“ von Schloss Drasing

Christian Mucha hat Schloss Drasing, das quasi dem Verfall preisgegebenen war, im Laufe von zwanzig Jahren restauriert und das historische Baudenkmal zu einem Vorzeigeprojekt gemacht. Durch die mediale Berichterstattung und seine zahlreichen TV-Auftritte hat Mucha die touristischen Bemühungen des Landes Kärnten unterstützt. Der breiten Öffentlichkeit ist Mucha als Herausgeber der Zeitschrift „ExtraDienst“ und des Shopping-Guides „Die Mucha“ bekannt.