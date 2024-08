In Daching am See in Oberbayern wurden die Rosegger Waldrappe in den vergangenen Wochen und Monaten auf ihre große Reise vorbereitet. Im Rahmen eines Wiederansiedelungsprojektes werden alljährlich im Tierpark Rosegg geschlüpfte Jungvögel per Hand aufgezogen. In der Folge erlernen diese das Fliegen und werden an die Ultraleichtflugzeuge gewöhnt, von denen sie flankiert den Flug in das Überwinterungsgebiet antreten werden. Mit dabei: Ihre Ziehmütter, die sie von Anfang an versorgt haben. Zum zweiten Mal wird Andalusien in Spanien „angeflogen“. Davor ging es stets in die Toskana.