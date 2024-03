Einen seltenen Übernachtungsgast hatte Gerhard Brunner aus Lienz vor wenigen Tagen. Auf dem Fensterbrett des Schlafzimmers im 5. Stock hatte es sich plötzlich ein Waldrapp gemütlich gemacht. Und der komische Vogel war gar nicht scheu, er ließ sich von Brunner sogar fotografieren und filmen. „Sie hat dann die ganze Nacht quasi neben uns geschlafen“, lacht Brunner. Sie? Anhand des Fußbandes konnte der Osttiroler schnell herausfinden, dass es sich bei dem Tier um das Waldrapp-Weibchen „Vitorio“ (Nummer 035) handelte.

Sie machte auf ihrer Heimreise aus dem Winterquartier in Italien gleich mehrere Stopps in Kärnten und Osttirol. „Vitorio“ ist eine gebürtige Kärntnerin. 2014 schlüpfte sie im Tierpark Rosegg, anschließend wurde sie in Salzburg (Grödig) mit der Hand aufgezogen. Ihr Brutgebiet ist Kuchl. Waldrappe zählen zu den Ibisvögeln. Sie wurden einst gejagt, verspeist und damit nahezu ausgerottet. Seit mehr als 20 Jahren versucht das Waldrapp-Team, den seltenen Vogel wieder heimisch zu machen. Dafür arbeitet man auch mit dem Tierpark Rosegg zusammen.

© Privat (Brunner)

Auf Fensterbänken scheinen sich Waldrappe übrigens gerne während ihrer Reise auszuruhen. Erst im Vorjahr bekam ein Slowene seltenen Besuch eines Kärntner Vogels. Laut Live-Tracking ist „Vitorio“ am Donnerstag in ihrem Brutgebiet in Kuchl bei Salzburg eingetroffen.