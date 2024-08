„Ich bin karrieremäßig vorangekommen, will parallel dazu in der Natur meine innere Ruhe finden, Energie tanken und einen Ausgleich zum Beruf finden“, sagt Nadja Reiter. Sie hat kürzlich die Jagdprüfung absolviert. Beruflich ist die Kärntnerin als stellvertretende Leiterin der Sozialabteilung des Magistrats Klagenfurt tätig, in ihrer Freizeit taucht sie nun in die einstige Männerdomäne ein.