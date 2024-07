Große Aufregung am Samstag im Osten Klagenfurts: In der Georg Goess-Kaserne in der Rosenbergstraße gab es eine Bombendrohung. „Kurz vor 13 Uhr gab eine männliche Person beim Notruf an, dass sich in der Kaserne eine Bombe befinden soll“, erklärt Katrin Horn, Leiterin des Kriminalreferates im Stadtpolizeikommando Klagenfurt.

Kaserne sofort evakuiert

Die Rufdatenrückerfassung ergab binnen kurzer Zeit, dass der Anruf von einer Telefonzelle aus getätigt wurde. „Da es sich am Samstag zugetragen hatte, waren glücklicherweise nur rund 20 Personen in der Kaserne. Sie wurden sofort evakuiert“, so Horn. Sprengstoffkundige Organe und Sprengstoffspürhunde waren knapp eine Stunde lang beschäftigt, dann konnte Entwarnung gegeben werden.

Verdächtiger in Villach verhaftet

In böser Erinnerung sind die unzähligen Bombendrohungen gegen Schulen in vielen Teilen Kärntens im vergangenen Jahr. Eine derartige Drohung gegen eine militärische Einrichtung sei aber noch einmal etwas ganz anderes, befinden sich dort etwa auch Waffen, Munition und andere leicht explosive Dinge.

Mittlerweile, so Horn, konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Ob es sich dabei um jene Person handelt, die den Anruf aus der Telefonzelle getätigt hatte? „Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren, die Befragung läuft noch.“ Nur so viel: Die Person wurde in Villach (!) festgenommen, weil es Hinweise aufgrund der Art, wie die Person sprach, gegeben hat. Der Mann soll amtsbekannt sein.