Papst Franziskus ist zu Besuch in Triest – und 20 Kärntner sind bei diesem historischen Ereignis mit dabei. Die Pfarre Villach-St. Jakob hatte das Privileg, den Pontifex aus nächster Nähe sehen und an der Messe am zentralen Piazza Unitá teilnehmen zu können. Einige von ihnen hatten bereits die Vorgänger Benedikt XVI. oder Johannes Paul II. gesehen, Franziskus konnte aber bisher noch keiner von ihnen live erleben: „Es war für alle ein unglaubliches Erlebnis“, erklärt Beatrice Haidl, Obfrau des Pfarrgemeinderats Villach-St. Jakob.