„Es war letztes Jahr beim Indian Summer Street Festival in Velden. Der Alex Egger, Freunde und ich haben ein paar Glaserln Wein getrunken und gut gelaunt philosophiert, warum machen wir nicht mal was zusammen? Ich bin nächstes Jahr in Rente, habe Zeit und Lust“, erzählt Christian Kaufmann, früher im Hauben-Restaurant „Kaufmann & Kaufmann“ einer der Villacher Paradegastronomen und zuletzt erfahrener Sommelier in einer Vinothek im ersten Wiener Bezirk.