Berlin 2024 wird künftig wohl neben Cordoba 1978 seinen Platz in der österreichischen Sportgeschichte einnehmen. Einen besonderen Platz in der Berliner Gastroszene nimmt spätestens seit diesen Tagen Christian Karnath aus Sörg in der Gemeinde Liebenfels ein. Der Kärntner betreibt das Lokal „Vogelweide“, das in etwa zwischen dem Breitscheidplatz, dem Treffpunkt der österreichischen Fußballfans vor den EM-Spielen, und dem Olympiastadion liegt.