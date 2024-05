Schon seit ihrer Kindheit begeistert sich Martina Kainz aus Radenthein für die bodenständige österreichische Küche, das Kletzennudel-Rezept ihrer Oma und den Geruch von frischen Kräutern. 2010 machte die Köchin ihre Leidenschaft zum Beruf, meldete ein Gewerbe zur Lebensmittelproduktion an und bietet ihren Kunden inzwischen 47 verschiedene Nudelsorten in „Martinas NudlKudlmudl“ an. Anfangs bereitete sie ihre Lieblingsspeisen noch selbst zu, inzwischen beschäftigt sie fünf Mitarbeiterinnen. Gemeinsam wird mit Zutaten experimentiert und Teig zubereitet, um die Kundschaft mit den „Publikumslieblingen“ zu versorgen. „Käsnudeln, Fleischnudel, Erdäpfelnudeln, Tomaten-Mozarella-Nudeln, Spinatnudeln und Kletzennudeln sind am beliebtesten. Je nach Saison bieten wir auch Neuheiten an“, sagt Kainz. Eine besonders außergewöhnliche Idee kam ihr vergangenes Jahr, als die Probephase für ihre „Overnight-Express-Nudeln“ startete.

In diesen Frischeboxen mit Kühlakkus werden die Nudeln in ganz Österreich zugestellt © NudlKudlmudl

In Frischeboxen auf den Arlberg

„Es gab bislang keine passenden Angebote, um mein Vorhaben umzusetzen. Mit dem ‚Overnight-Express‘ der Post habe ich nun jedoch die Möglichkeit, unsere Nudeln in einer Frischebox mit Kühlakku durch ganz Österreich zu schicken. So finden unsere Produkte beispielsweise ihren Weg auf den Arlberg. Dort haben wir eine Gastronomie mit 200 Käsnudeln, verteilt auf zwei Kisten, beliefert“, schildert die 49-Jährige. Bestellt wird über den „Martinas NudlKudlmudl“-Onlineshop auf der Website, nach Vorüberweisung werden die Produkte losgeschickt und kommen in der Regel innerhalb von 24 Stunden beim Käufer an.

„Wir produzieren die Nudeln meistens montags oder dienstags und schicken sie dann, je nach Bestellung, meistens auch Anfang der Woche weg. Rein theoretisch kann nur eine Nudel gekauft werden, oder aber tausende. Jedoch sind Bestellungen ab 100 Euro versandkostenfrei“, sagt Kainz, die sich darüber freut, dass ihr neues Express-Nudel-Angebot mit „Bioheumilchtopfen, Bauern-Erdäpfel und Freilandeiern“ Anklang bei ihren Kunden findet.