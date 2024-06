Denkt man an Filmmusik, denkt man an Hans Zimmer. Der Komponist sorgte für unvergessliche Melodien von Hollywood-Streifen wie Fluch der Karibik, Inception, Dune und Gladiator. Am Sonntag wird der 66-Jährige inmitten eines Orchesters an der E-Gitarre auf der Formel-1-Rennstrecke in Spielberg stehen. Unmittelbar vor dem Startschuss. Und fast an seiner Seite, an einem der sieben Schlagzeuge, wird Alex Brandstätter sitzen.