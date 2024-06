Eine 74-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kleinkirchheimer Bundesstraße von Radenthein kommend in Richtung Patergassen. In Bad Kleinkirchheim wollte sie nach links in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte sie das entgegenkommende Motorrad, gelenkt von einem 62-jährigen deutschen Staatsbürger, der in Richtung Westen fuhr, übersehen haben.

Nach Klagenfurt geflogen

Der Deutsche prallte frontal gegen die rechte Seite des Autos, wurde mehrere Meter über dieses geschleudert und kam auf dem dort befindlichen Gehsteig zum Liegen. Nach Erstversorgung durch die Johanniter Unfallhilfe und das Notarztteam des Rettungshubschraubers RK1 wurde der 62-Jährige mit vermutlich schweren Verletzungen ins LKH Klagenfurt geflogen. Die 74-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.