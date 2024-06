Autos und Rennräder im Straßenverkehr - da gibt es immer wieder Probleme: So etwa am Mittwochnachmittag, als ein 42 Jahre alter Pkw-Lenker aus Klagenfurt und ein 56 Jahre alter Rennradfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt in einem Kreisverkehr in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See zusammenstießen.

Bei der Kollision kam der Rennradfahrer zu Sturz, er musste von der Rettung mit schweren Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht werden - zu seinem Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt.