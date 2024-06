Ein 77-jähriger Motorradfahrer aus Österreich verlor am Mittwoch gegen 12.43 Uhr auf der Deferggenstraße bei St. Jakob in Defereggen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Das Fahrzeug kam infolge über den Straßenrand hinaus und blieb im Straßengraben liegen.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.