Aus Holland machten sich Sanne Huizer und Jeroen Stasse auf, um mit dem eigenen Auto zum Urlaub bis nach Slowenien zu reisen. „Wir müssen alle 200 Kilometer eine Pause machen, um den Akku in unserem Auto nachzuladen“, erzählt Jeroen. In Lienz hat seine Partnerin Sanne Huizer gerade das Auto zu einem Ladepunkt am Parkplatz Stegergarten gelenkt. Die beiden Touristen fahren auf ihrer Reiseroute gezielt Schnellladesäulen an, die mehr als 100 Kilowatt Leistung zur Verfügung stellen.