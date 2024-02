Elektroautos müssen geladen werden, je schneller, desto besser. Entsprechende Ladetechnologie, die in Oberkärnten und Osttirol entwickelt und gebaut wird, rüstet sich inzwischen für den Schritt auf den Weltmarkt. Enercharge baut für Automobilhersteller in München und Stuttgart deren Rollenprüfstände für Elektromodelle um. Im Aufbau sind der Vertrieb in Österreich sowie in Deutschland, erste Standorte gibt es in Schweden. Auch in Saudi-Arabien konnte ein Fertigungsunternehmen für den dortigen Markt gewonnen werden. An der Großglockner-Hochalpenstraße befindet sich auf 2400 Metern Seehöhe eine Enercharge-Schnellladestation.