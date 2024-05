Gleich mehrere „Stockerlplätze“ konnte sich die Großglockner Hochalpenstraße jetzt in international relevanten Reisemedien sichern. Dort wurde sie als eine der schönsten Straßen der Welt prominent hervorgehoben. Die Freude darüber sei bei den regionalen Touristikern und den Mitarbeitern der Großglockner Hochalpenstraßen AG groß, hieß es am Montag in einer Aussendung.

So führt „t-online“ die Großglockner Hochalpenstraße aktuell auf dem zweiten Platz der zehn schönsten Passstraßen der Welt. Nur die Passstraße durch das Tramuntana-Gebirge auf Mallorca hatte die Nase vorne. Über die Glocknerstraße schreibt „t-online“: „Mit einer Höhe von über 2500 Metern bietet diese Strecke spektakuläre Ausblicke auf einige der höchsten Gipfel der Alpen.“

„Majestätische Gipfel“

Im „wmn“-Lifestylemagazin schaffte es die Passstraße am höchsten Berg Österreichs auf Platz 3 - und zwar als eine der sieben schönsten Straßen der Welt. Und man schaffte es sogar vor die „Ikone“ unter den Straßen der Welt, die berühmte Route 66 in den USA. „Die Großglockner Hochalpenstraße ist eine der beeindruckendsten alpinen Straßen Europas. Sie führt durch den Nationalpark Hohe Tauern und bietet Panoramablicke auf die majestätischen Gipfel, klare Bergseen und üppige Almwiesen. Diese Straße ist ein Paradies für Naturliebhaber und Fotografen“, schreibt das Magazin. Und schlussendlich hat jetzt auch der Reiseführer „Lonely Planet“ die schönsten Roadtrips durch Europa bewertet. Und auch hier ist die Großglockner Hochalpenstraße im Ranking mit dabei.